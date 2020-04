Kako veste, kateri avtoservis je odprt? Vtipkajte delavnice.si zurnal24.si Številni avtoserviserji so v času pandemije covid-19 zaprli svoja vrata. Nekateri pa imajo še vedno odprte delavnice. Katere so odprte in katera je najbližje mojemu domu, se verjetno sprašuje veliko voznikov, ki so zaradi ukinitve javnega prevoza primorani uporabljati osebne avtomobile. Zanima pa jih verjetno tudi to, kaj mehanik sploh lahko popravi. Nastal je novi projekt delavnice.si.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

Žurnal Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Matjaž Rakovec

Aleksander Čeferin