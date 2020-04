Atletsko EP avgusta 2022 kot del programa EP več športov SiOL.net Evropska atletika (EA) je sporočila, da bo evropsko prvenstvo med 15. in 21. avgustom 2022 v Münchnu. Tekmovanje bo del programa EP v šestih športih in desetih disciplinah, ki bodo med 11. in 21. avgustom 2022 na Bavarskem, kjer se bo več kot 400 športnic in športnikov potegovalo za okrog 150 medalj. To tekmovanje je še na programu.

