Na Šentviškem hribu zagorelo že osemkrat. Policisti sumijo na kaznivo dejanje. SiOL.net Na Šentviškem hribu je letos zagorelo že osemkrat. Nazadnje v sredo, a je pri tem zagorelo le podrastje na območju torkovega pogorišča. Gasilci iz požarne straže so ogenj pogasili. Policisti sumijo, da je pet požarov, ki so se zgodili med marcem in aprilom, posledica kaznivega dejanja, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Sorodno



Oglasi Omenjeni koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleksander Čeferin

Zdravko Počivalšek

Uroš Zorman