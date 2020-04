Koronski humor: to naj bi bile najboljše slovenske šale o koronavirusu Reporter Šale nam lahko v času epidemije pomagajo pri premagovanju negotovosti, strahu in tesnobe. V Slovenskem etnografskem muzeju, kjer so se odločili za dokumentacijo šal o koronavirusu, so jih doslej zbrali že več kot 450. Zbrane šale bodo v prihodnje najverje

Sorodno



Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleksander Čeferin

Zdravko Počivalšek

Uroš Zorman