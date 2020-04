OKS: 'Veseli smo nadaljnje finančne podpore sponzorjev, a to ne bo dovolj' 24ur.com V vrstah Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) se zavedajo, da bosta tako vrhunski kot tudi rekreativni šport po koncu pandemije koronavirusa deležna korenitih sprememb. Predvsem finančnega prestrukturiranja, zato pri naši krovni športni organizaciji ničesar ne prepuščajo naključju in so tako na Vlado Republike Slovenije že naslovili dodatne predloge ukrepov za neposredno pomoč slovenskemu športu.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleksander Čeferin

Zdravko Počivalšek

Uroš Zorman