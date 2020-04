Henkel podaril več kot dve toni izdelkov Lokalec.si Iz družbe Henkel Maribor so sporočili, da so v sklopu globalnega programa zajezitve krize, povezane s koronavirusom, podarili več kot dve toni izdelkov (6.500 izdelkov) iz poslovnega programa Beauty Care (Fa tekoča mila ter drugih izdelkov za osebno higieno). Henkel donacija je bila predana predstavnikom CDS Maribor, CSD Ptuj in Ormož ter Zdravstvenega doma dr. […]

