»Blaž Zgaga naj piše kar hoče. Svoje laži žveči že desetletja, zato mu v Sloveniji nihče več ne naseda, celo njegovi levičarski bratje so ga nagnali iz svojih medijev in se ga izogibajo. Le občasno ga izkoristijo in mu dajo kak #piškotek, v tem času predvsem za laganje po tujini,« se je na Twitterju odzval premier Janez Janša na objave Zgage v tujih medijih.