Direktor po okužbi na intenzivni negi, porodi v skafandrih SiOL.net Mediji so danes svoji publiki predstavili včerajšnjo zgodbo Siol.net in Planet TV, da so na porodniški kliniki v Ljubljani v zadnjem tednu izvedli dva poroda mamic, ki sta okuženi z boleznijo covid-19, tretji porod še pripravljajo. Prvi porod je bil še brez skafandrov, za drugega so si boljšo opremo izposodili. Kot je običajno v medijskem prostoru, so številni kar prepisovali že objavljene informa...

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Boris Johnson

Iran

koronavirus

Ljubljana

SiOL Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šircelj

Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Goran Dragić