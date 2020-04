Koronavirus opustošil tudi borze, kaj sledi? SiOL.net Tako kot velika večina ljudi so tudi borzni analitiki podcenjevali razsežosti izbruha pandemije koronavirusa. Ta je velik del svetovnega gospodarstva spravil na kolena, borze pa so zabeležile rekordne padce. Delnice na Wall Stretu so sredi marca zabeležile celo najbolj črn dan v več kot 30 letih. Vlagatelji se sprašujejo kateri trgi in katera podjetja bodo okrevala najhitreje.

