Ob 5.28 je v naselju Dolnja Stara vas, občina Škocjan, gorel leseni objekt velikosti 5 x 7 metrov. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so pogasili požar, ki je v celoti uničil objekt in motokultivator. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto. preberite več » ...