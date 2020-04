Vlada bo do konca leta vpoklicala pomožne policiste 24ur.com Vlada je na dopisni seji sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje nalog policije do 31. decembra.

