Ne duha ne sluha o kadrovskem cunamiju: Tako netransparentno so potekale kadrovske menjave v vrhu re Nova24TV Mediji se v teh dneh razburjajo zaradi kadrovskih menjav na vrhu policije, ki pa se pravzaprav zgodijo po vsaki menjavi vlade. A v času Mira Cerarja in Marjana Šarca režimski mediji o tem niso poročali, pa čeprav so menjave takrat potekale na mnogo bolj netransparenten način. Do visokih funkcij so prišle tudi osebe, ki so […]

Sorodno

















Oglasi