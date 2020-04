Od najboljšega na svetu do tekme v zaporu za prašiča na žaru Dnevnik Eden izmed športnih zvezdnikov, ki so se po koncu kariere znašli v navzkrižju z zakonom, je tudi nekdanji nogometaš (med drugim) Barcelone, Milana in brazilske reprezentance Ronaldinho. Zaradi ponarejenega potnega lista je trenutno zaprt v hišnem...

Sorodno





























Oglasi