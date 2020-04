V času epidemije koronavirusa je kot eden izmed ukrepov vlade bilo tudi prenehanje obratovanja javnega linijskega prevoza. S tem pa so se odprla številna vprašanja, kaj se bo zgodilo z imetniki letnih in polletnih vozovnic, ki so za svojo vozovnico že plačali, ampak je ne morejo koristiti. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal sklep, [...] Prispevek Sprejet sklep o podaljšanju velj ...