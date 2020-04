Prvi mož McDonaldsa si bo prepolovil plačo Dnevnik Predsednik in izvršni direktor ameriškega ponudnika hitre prehrane McDonalds Chris Kempczinski si bo zaradi škode, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, znižal osnovno plačo za polovico, so sporočili iz podjetja. Kot so dodali, je...

Sorodno

































Oglasi Omenjeni koronavirus

LDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Dragutin Mate

Jelko Kacin

Aleksandra Pivec