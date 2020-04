Ne verjemite lažnim novicam o čudežnem zdravilu SiOL.net Znanstveniki in zdravniki po svetu se v teh dneh trudijo poiskati zdravilo, ki bi bilo učinkovito v boju z novim koronavirusom. Na družbenih omrežjih in po različnih komunikacijskih kanalih se medtem med ljudmi širijo nasveti, kako se virusa ubraniti in bolezen lažje premagati. A dokazov, da naj bi ti nasveti res delovali, ni. Zato je treba biti pri tem previden.

