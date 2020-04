Bregantova sporočila: Namesto nošenja rokavic ob obisku trgovine raje razkužujmo roke Lokalec.si Tina Bregant z ministrstva za zdravje meni, da je pri obvladovanju epidemije covida-19 na obzorju sprememba na bolje, a poziva, da smo previdni in med prazniki ne hodimo na obiske. Svetuje tudi čim manj obiskov trgovin, ob tem pa namesto rokavic raje razkužujmo roke. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, naj bi v to […]

