Pred 75 leti osvobodili koncentracijsko taborišče Buchenwald 24ur.com Ameriški vojaki so 11. aprila leta 1945 osvobodili enega največjih nacističnih koncentracijskih taborišč Buchenwald. To je bilo eno prvih osvobojenih taborišč na ozemlju Nemčije, v mesecu dni so osvobodili še večino drugih.

