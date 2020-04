Veliki petek za kristjane pomeni strogi post in dan brez maš Lokalec.si Na veliki petek se kristjani v okviru praznovanj velike noči spominjajo Jezusove smrti na križu. To je za vernike dan strogega posta in edini dan, ko v Katoliški cerkvi ni maše, ampak potekajo le bogoslužja velikega petka. Ta bodo tudi danes potekala brez fizične navzočnosti vernikov. Papež Frančišek bo v vatikanski baziliki molil križev pot. […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni koronavirus

Maribor

Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Zdravko Počivalšek

Luka Dončić

Jelko Kacin