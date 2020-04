Univerza v Mariboru v izdelavo zazščitnih mask in vizirjev za zdravnike Lokalec.si Na Univerzi v Mariboru v trenutnem kriznem obdobju pomagajo, tako da ob zagotavljanju potrebne opreme, infrastrukture, pomoči zaposlenih, ponudijo tudi svoje znanje. Slednje je še posebej nujno v času pandemije na področju zdravstva, kjer so zaradi pomanjkanja zaščitne opreme za zdravstvene delavce, potrebne hitre in učinkovite rešitve. Tako so raziskovalci Univerze v Mariboru pripravili prilagoditev […]

