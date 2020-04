Knjige bodo bralcem pošiljali po pošti Gorenjski glas Radovljica – Od včeraj tudi Knjižnica A. T. Linharta uvaja izposojo in pošiljanje knjig po pošti. Naročila sprejemajo od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, in sicer samo na telefonskih številkah 04 537 39 00 in 04 537 39 01, bralci pa lahko...

