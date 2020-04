Organizatorji 39. mednarodnega kolesarskega maratona Franje so danes zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali prireditev od 12. do 14. junija. Po posvetovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci) so že sprejeli dva nadomestna termina. Dirka bo ali prvi konec tedna septembra ali oktobra, so sporočili iz organizacijskega odbora.



