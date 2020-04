Cristiano Ronaldo je ŠOKIRAL s svojim početjem v IZOLACIJI, Portugalci so ZGROŽENI nad posnetkom! Ekipa Zvezdnik Juventusa, Portugalec Cristiano Ronaldo, čas pandemije novega koronavirusa preživlja v luksuzni vili z bazenom in velikim vrtom na domačem otoku sredi Atlantika Madeiri. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije 35-letnega napadalca, kako vadi na izpraznjenem stadionu Madeira, s čimer pa bi lahko kršil pravila o izolaciji.



