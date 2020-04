Alkoholizirani voznik zapeljal v reko, življenje so mu rešili mimoidoči SiOL.net Štajerski policisti so bili v četrtek popoldne obveščeni, da je voznik osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola, v Kozjaku nad Pesnico zapeljal v reko Pesnico in se prevrnil na streho. V vodi je bilo celotno vozilo, nad gladino so gledala samo še kolesa. K sreči sta vozniku priskočila na pomoč mimoidoča moška.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Iran

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Andrej Šircelj

Aleksandra Pivec

Luka Dončić