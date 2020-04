To na ministrstvu pravijo o bonih za dopust v Sloveniji zurnal24.si V zadnjem času so se pojavile špekulacije glede razdelitve vrednostnih bonov namesto regresa, za uporabo v domačih turističnih kapacitetah. A na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) odgovarjajo, da do tega (vsaj v tej obliki) ne bo prišlo.

Oglasi