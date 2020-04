Ste ga srečali? Gorenjski glas Bled – Policisti so včeraj ponoči po kršitvi javnega reda in miru z nevarnimi predmeti med 2.10 in 2.25 obravnavali voznika osebnega avtomobila Hyundai Matrix, ki jim je bežal od križišča za »Union« na Bledu do Zgornjih Gorij in Višelnice. Vozil...

Oglasi Omenjeni Hyundai Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleksandra Pivec

Andrej Šircelj

Luka Dončić