Sončni prazniki, nato ohladitev Primorski dnevnik Najvišjo današnjo temperaturo v deželi je deželna meteorološka opazovalnica namerila v Gradišču, kjer se je živo srebro povzpelo do 27,5 stopinje Celzija. Drugod se je marsikje dotaknilo 26 stopinj Celzija, medtem ko je bila najvišja dnevna temperatura ob še razmeroma mrzlemu morju le 18 stopinj Celzija. Jutri in v nedeljo se bo nadaljevalo podobno vreme. Povečini bo sončno in za ta čas zelo toplo. ...

