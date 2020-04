"Vsi si želimo, da bi se čim prej vrnili v telovadnice, dvorane, navsezadnje je to naša služba" Sportal Slovenski športni plezalci, ki bi prejšnji konec tedna v Meiringenu v Švici morali odpreti novo sezono svetovnega pokala, a se je zaradi pandemije, ki je ohromila praktično ves svet, ta zamaknila na začetek julija, so že od sredine marca brez resnih treningov. V nekaterih državah, kjer so ukrepi milejši, so medtem vseeno lahko trenirali. Selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd ...

Oglasi