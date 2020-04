Štirje stari znanci policije v zapuščeni hiši gojili konopljo 24ur.com Mariborski policisti so med operativnim delom in z zbiranjem obvestil prišli do informacije, da v zapuščeni hiši na obrobju Maribora štirje moški - sicer stari znanci policije - gojijo prepovedano drogo konopljo. Med hišno preiskavo so se te ugotovitve potrdile, saj so tam našli opremo in drogo, s prodajo katere bi lahko osumljenci zaslužili približno 15.000 evrov.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Iran

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleksandra Pivec

Andrej Šircelj

Joc Pečečnik