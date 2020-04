Če kdaj, potem je sedaj obdobje, ko je naše poslanstvo najbolj na preizkušnji. V skrbi za zdravje in varnost sprejemamo ukrepe za zaščito in varovanje zdravja naših strank ter zaposlenih, še posebej tistih, ki so morebitni okužbi vsakodnevno najbolj izpostavljeni.



Več na Svet24.si.si