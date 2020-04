Temna stran koronavirusa: množična grobišča za žrtve brez sorodnikov 24ur.com V ZDA so zaokrožile fotografije krst v množičnem grobišču na otoku Hart, ki se nahaja v mestu New York. Tja namreč pokopavajo žrtve covida-19 brez sorodnikov oziroma sredstev za plačilo pogreba. Zvezna država New York ima sicer največ potrjenih primerov koronavirusa na svetu, umrlo pa je že več kot 7000 ljudi.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni koronavirus

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Luka Dončić