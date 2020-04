Vlada zamenjala nadzornike v DRI-ju in v Državnih gozdovih RTV Slovenija Vlada je na dopisni seji imenovala nove člane nadzornih svetov družb DRI in Slovenski državni gozdovi, za vršilca dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo) pa je imenovala Marjana Hribarja, so sporočili z Ukoma.

