Čeprav so se nekateri zavzemali, da bi v italijanskih odbojkarskih ligah počakali na položaj razvoja dogodkov v zvezi z epidemijo novega koronavirusa in v ugodnih razmerah vendarle odigrali končnico, za to možnosti ni več. Italijanska odbojkarska zveza (Fipav) je dokončno prekinila tekmovanji, naslova prvakov pa ne bo podelila.



Več na Ekipa24.si.si