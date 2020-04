Prva pošiljka sladoleda planica na Kitajsko Dnevnik Ljubljanske mlekarne so v četrtek iz Luke Koper odpremile prva dva ladijska kontejnerja sladoleda planica za Kitajsko. V njih je skoraj 35.000 kosov sladoledov planica tropic in planica čoko. Kot so sporočili iz družbe, gre za pomemben preboj...

