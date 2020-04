Dandanes se med velikonočno simboliko na veliko pojavlja velikonočni zajček, ki izhaja iz časa pomladnih festivalov, ki so jih ob pomladnem enakonočju prirejali v čast boginje Ostere. In ne nazadnje je velikonočni zajec prav tisti, ki naj bi znesel velikonočno oziroma pomladno jajce. Izvira iz germanskega poganskega sveta in je simbol žrtvene živali germanske boginje [...] Prispevek Velika noč: Za ...