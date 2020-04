Honorarni delavci, študenti in nekateri samozaposleni ne vedo, kako bodo preživeli RTV Slovenija "Podobno, kot ostali prekarni delavci, so nekateri študentje čez noč izgubili vse dohodke. Ne morejo plačevati astronomskih najemnin, mnogi se sprašujejo, kaj bodo jedli . . . To so kar strašne zgodbe," opozarja Borut Brezar z Gibanja za dostojno delo.

Sorodno Oglasi