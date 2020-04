Užbinec verjame, da se v Ljubljani lahko v nekaj letih znova igra Evroliga RTV Slovenija "Naša želja je rast, iz leta v leto, in vsi skupaj si želimo, da bomo čez nekaj let pripravljeni na to, da bomo lahko v Stožicah znova spremljali evroligaške tekme," je povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

Sorodno





Oglasi