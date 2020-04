Škof Peter: S ponižnim sprejemanjem svoje nemoči, postati drug drugemu znamenje Radio Ognjišče »Ta večer vstopamo v noč, v kateri pa se nam razodeva čudovita, ljudomila in neskončno blagodejna prijaznost Božjega kraljestva. V tej noči se je tiho, neopazno in skrito prebudila nezlomljiva moč večno živega Boga. V tej noči se iz smrtnega sna prebuja na križu zasramovani judovski obsojenec in umorjenec, ki so mu v posmeh nad njegovo glavo zapisali: Jezus Nazarečan, judovski kr...

