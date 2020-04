Veliko dela za gasilce zaradi kurjenja in požarov v naravi Dnevnik Gasilci so morali danes na več krajih posredovati zaradi požarov v naravi ali kurjenja na prostem. V naselju Log v Občini Sevnica gorela podrast ob gozdu, ob poti proti Tromeji v Občini Kranjska Gora so morali gasilci pogasiti nepogašeno kurišče v...

