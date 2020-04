Osebni stik na daljavo Gorenjski glas Konec marca so ravnatelji osnovnih šol končno dobili enotna strokovna navodila, kako učinkovito izvajati pouk na daljavo, in še je čas, da se jih upošteva. Pripravili so jih strokovnjaki zavoda za šolstvo, pedagoški psihologi in nekaj...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Alojz Uran

Janez Janša

Jelko Kacin

Zlatko Zahovič

Luka Dončić