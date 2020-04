Slovenski škofje: Jezus ostaja z nami, nagovarja nas na drugačen način Radio Ognjišče Jezus je vstal od mrtvih tudi to veliko noč, ostaja z nami in nas ne zapušča, nagovarja nas na drugačen način. To sporočajo slovenski škofje ordinariji v poslanicah ob največjem krščanskem prazniku, ki so jih naslovili na svoje sodelavce v duhovniški službi in na vernike. Niso mogli mimo razmer, v katerih smo se znašli zaradi novega koronavirusa in ki onemogočajo skupnostno obhaj...

