Lojze Peterle o tem, da zaradi partije nihče ne izobeša zastave Dnevnik »Partija je uveljavila v slovenski politiki koncept apriorne politične in ideološke izvoljenosti oziroma poklicanosti. To do neke mere še deluje, čeprav so formalni naslovi in barve drugačni. Zato tudi precej zadržano praznujemo državne praznike....

