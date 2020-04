Prvak v triatlonu je na svojem domu opravil ironmana in zbral 200.000 evrov za dobrodelni namen Reporter Trikratni svetovni prvak v triatlonu Nemec Jan Frodeno je na svojem domu v Gironi v Španiji preplaval 4,8 kilometrov, prekolesaril 180 kilometrov in pretekel maratonsko razdaljo. Za vse skupaj je potreboval 8 ur, 33 minut in 38 sekund. Za dobrodelni namen

Sorodno

Oglasi Omenjeni Fabian Cancellara

Španija

Uroš Murn Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Aleksander Čeferin

Sara Isakovič

Joc Pečečnik