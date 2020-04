Papež: Vstali nam daje pravico do novega upanja Radio Ognjišče Vstali Kristus nam daje pravico do novega upanja, je pri sinočnji vigiliji dejal papež Frančišek. Pozval je, naj se ne prepustimo malodušju, ampak naj Jezusa prosimo, da nas opogumlja. Samo z njim bo zares ’šlo vse dobro’. Spodbudil je tudi, naj bomo kristjani oznanjevalci življenja v času smrti, naj se končajo vojne in splavi.



