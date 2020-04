Broadway bo zaradi koronavirusa zaprt do junija Mladina The Broadway League, zastopnica gledališke industrije v New Yorku, je sporočila, da se gledališča na Broadwayju ne bodo ponovno odprla 12. aprila kot je bilo načrtovano, ampak dva meseca kasneje. Poznavalci pravijo, da se bo datum verjetno še zamaknil, poroča Hollywood Reporter.

