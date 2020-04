Tako lopovi izkoriščajo epidemijo: Mariborčan izvedel serijo vlomov Reporter Mariborski policisti so v četrtek odvzeli prostost in pridržali 41-letnega starega znanca policije. Utemeljeno ga sumijo, da je v času razglašene epidemije izvršil več kaznivih dejanj vlomov na območju Maribora. Medtem so moškega izpustili na prostost, ča

Sorodno











Oglasi Omenjeni Iran

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Aleksandra Pivec

Jelko Kacin

Meta Hrovat

Janez Janša