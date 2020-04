Obiskov danes ne bo, v Metliki pa bodo vseeno peli in plesali – vsak na svojem domu 24ur.com Velikonočni ponedeljek je običajno namenjen obiskom sorodnikov in prijateljev. Zaradi epidemije novega koronavirusa to letos ni mogoče, tako cerkveni kot državni voditelji so zato pozvali, da ljudje bližnje, ki bi jih želeli videti, pokličejo po telefonu, še posebej se je treba izogibati stikom s starejšimi. Bodo pa danes vseeno zavirali metliško kolo – a vsak na svojem domu.

