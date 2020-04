Od 13. aprila bo v sklopu akcije Vsi (filmi) doma na ogled nov paket devetih slovenskih filmov. Med njimi bodo igrani celovečerec Inferno (2014) režiserja Vinka Möderndorferja ter dva celovečerna dokumentarna filma: Nekoč je bila dežela pridnih (2012) v režiji Urše Menart in Do vrha in nazaj (2015) režiserja Jana Zakonjška.