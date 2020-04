Podobno kot prisilno financirana RTV Slovenija se obnaša tudi državna STA, v kateri so velikonočni poslanici premierja Janeza Janše namenili le 89 besed. Veliko več prostora so namenili propagiranju nakladanju šefa naslednice ZKS Dejana Židana o “evropskem preporodu”, največ pozornosti pa je bil deležen Milan Kučan, ki mu samostojna Slovenija ni nikdar predstavljala intimne opcije. Tako so s kar 4 ...