Peklenski načrt za vrnitev PREMIER LIGE: to sta DATUM in PRIZORIŠČE za nadaljevanje sezone! Ekipa Angleški časnik The Times poroča, da je angleška nogometna zveza FA svoja reprezentančna objekta - stadion Wembley v Londonu in trenažni center Park St. George v Burtonu - ponudila kot nevtralni prizorišči za končne tekme brez gledalcev v sezoni 2019/20 v premier league.



